Bundesliga: So kann es Rapid noch über den Strich schaffen

In vier von sechs Spielen geht es am Sonntag (17.00 Uhr) in der letzten Runde des Grunddurchganges der Fußball-Bundesliga noch um den Einzug in die Meisterrunde. In der eigenen Hand haben es in Heimspielen gegen die Admira bzw. die Wiener Austria nur der Wolfsberger AC und Sturm Graz.

Rapid und Mattersburg müssen auf Siege gegen TSV Hartberg bzw. in St. Pölten und auf Schützenhilfe anderer beteiligter Clubs hoffen. Auch die Hartberger haben mit einem Sieg in Wien noch rechnerische Chancen auf einen Platz in den Top sechs. Diese sind allerdings minimal. Die Szenarien: Der WAC erreicht die Meisterrunde ... ... mit einem Sieg oder Remis zu Hause gegen die Admira ... bei einer Niederlage gegen die Admira, wenn gleichzeitig Sturm Graz gegen die Austria verliert sowie Rapid oder Mattersburg nicht gewinnen ... bei einer Niederlage gegen die Admira, wenn Rapid und Mattersburg nicht gewinnen ... bei einer Niederlage gegen die Admira, wenn Rapid und Mattersburg bei ihren Siegen jeweils nicht den Rückstand in der Tordifferenz (4 bzw. 10 Tore Rückstand) wettmachen ... bei einer Niederlage gegen die Admira, wenn gleichzeitig Sturm Graz gegen die Austria verliert sowie Rapid oder Mattersburg mit einem Sieg nicht den Rückstand in der Tordifferenz (4 bzw. 10 Tore Rückstand) wettmacht * * Sturm Graz erreicht die Meisterrunde ... ... mit einem Heimsieg gegen die Austria ... bei einem Remis oder einer Niederlage gegen die Austria, wenn Rapid und Mattersburg beide nicht gewinnen ... mit einem Remis gegen die Austria, wenn der WAC gegen die Admira verliert und nicht sowohl Rapid als auch Mattersburg bei ihren Siegen den Rückstand in der Tordifferenz (5 bzw. 11 Tore Rückstand) wettmachen ... mit einem Remis gegen die Austria, wenn nicht Rapid oder Mattersburg mit einem Sieg den Rückstand in der Tordifferenz (5 bzw. 11 Tore Rückstand) wettmacht ... bei einer Niederlage gegen die Austria, wenn Rapid gegen Hartberg Remis endet und Mattersburg nicht gewinnt ... bei einer Niederlage gegen die Austria, wenn Mattersburg nicht gewinnt sowie Hartberg bei Rapid zwar gewinnt, aber den Rückstand in der Tordifferenz auf Sturm (derzeit 12 Tore) nicht wettmacht * * Rapid erreicht die Meisterrunde ... ... mit einem Heimsieg gegen Hartberg, wenn Mattersburg nicht um mindestens sechs Tore höher in St. Pölten gewinnt und Sturm Graz gegen die Austria verliert ... mit einem Heimsieg gegen Hartberg, wenn Sturm Graz und der WAC beide verlieren und Rapid am Ende eine bessere Tordifferenz als der WAC aufweist (derzeit 4 Tore Rückstand) ... mit einem Heimsieg gegen Hartberg, wenn Sturm Graz gegen die Austria Remis spielt, der WAC gegen die Admira verliert und Rapid am Ende eine bessere Tordifferenz als einer der beiden Clubs ausweist (derzeit 4 bzw. 5 Tore Rückstand auf WAC und Sturm) ... mit einem Heimsieg gegen Hartberg, wenn der WAC gegen die Admira verliert, Rapid am Ende eine bessere Tordifferenz als der WAC aufweist (derzeit 4 Tore Rückstand) und Mattersburg nicht um mindestens sechs Tore höher in St. Pölten gewinnt als Rapid gegen Hartberg ... mit einem Heimsieg gegen Hartberg, wenn Sturm Graz gegen die Austria Remis spielt, Rapid am Ende eine bessere Tordifferenz als Sturm aufweist (derzeit 5 Tore Rückstand) und Mattersburg nicht um mindestens sechs Tore höher in St. Pölten gewinnt als Rapid gegen Hartberg * * Der SV Mattersburg erreicht die Meisterrunde ... ... mit einem Sieg in St. Pölten, wenn Sturm Graz zu Hause gegen die Austria verliert und Rapid nicht gegen Hartberg gewinnt ... mit einem Sieg in St. Pölten, der um mindestens sechs Tore höher ausfällt als jener von Rapid gegen Hartberg, wenn Sturm Graz zu Hause gegen die Austria verliert ... mit einem Sieg in St. Pölten, wenn Sturm zu Hause gegen die Austria verliert, der WAC gegen die Admira verliert und Mattersburg am Ende eine bessere Tordifferenz aufweist als der WAC (derzeit 10 Tore Rückstand) ... mit einem Sieg in St. Pölten, wenn Rapid nicht gegen Hartberg gewinnt, der WAC gegen die Admira verliert und Mattersburg am Ende eine bessere Tordifferenz aufweist als der WAC (derzeit 10 Tore Rückstand) ... mit einem Sieg in St. Pölten, der um mindestens sechs Tore höher ausfällt als jener von Rapid gegen Hartberg, wenn der WAC gegen die Admira verliert und Mattersburg am Ende auch eine bessere Tordifferenz aufweist als der WAC (derzeit 10 Tore Rückstand) ... mit einem Sieg mit mindestens elf Toren Unterschied in St. Pölten, wenn Sturm gegen die Austria Remis spielt und Rapid nicht gegen Hartberg gewinnt ... mit einem Sieg mit mindestens elf Toren Unterschied in St. Pölten, der auch um mindestens sechs Tore höher ausfällt als jener von Rapid gegen Hartberg, wenn Sturm gleichzeitig gegen die Austria Remis spielt ... mit einem Sieg mit mindestens elf Toren Unterschied in St. Pölten, wenn Sturm gegen die Austria Remis spielt, der WAC gegen die Admira verliert und Mattersburg am Ende die bessere Tordifferenz aufweist als der WAC (derzeit 10 Tore Rückstand) * * Der TSV Hartberg erreicht die Meisterrunde ... ... mit einem Sieg bei Rapid, wenn Mattersburg nicht in St. Pölten gewinnt, Sturm Graz zu Hause gegen die Austria verliert und Hartberg den Rückstand auf Sturm in der Tordifferenz (derzeit 12 Tore) wettmacht * * Anmerkung zum Modus: Bei gleicher Tordifferenz entscheiden die mehr erzielten Tore. Ist das Torverhältnis exakt gleich, entscheidet in weiterer Folge die höhere Anzahl der Siege in allen Ligaspielen. Ist auch diese Zahl gleich, ist die höhere Anzahl der Auswärtssiege in allen Ligaspielen maßgeblich. Erst danach entscheiden die direkten Duelle der bis dahin noch gleichgereihten Clubs (zuerst Punkte aus den direkten Duellen, dann Tordifferenz, dann erzielte Tore). Quelle: APA