Bundesliga-Spiele am Samstag vor bis zu 3.000 Zuschauern

Durch das verspätete Inkrafttreten der neuen Corona-Verordnung kommt es am Wochenende in der Fußball-Bundesliga zu einer einigermaßen kuriosen Situation. Die drei Samstag-Matches dürfen theoretisch vor bis zu 3.000 Zuschauern über die Bühne gehen, zu den drei Sonntag-Partien sind nur noch maximal 1.500 Fans zugelassen. In letzteren Spielen ist auch keine Verköstigung des Publikums mehr erlaubt.

SN/APA/HERBERT NEUBAUER Austrias Peter Stöger darf noch mal vor 3.000 Fans spielen lassen