Bundesliga startet mit frischen Gesichtern in neue Saison

Welchen Meister die am 26. Juli beginnende Fußball-Bundesliga bringt, ist offen - auch wenn Serienchampion Salzburg einmal mehr als Favorit ins Rennen geht. Sicher ist, dass an der Seitenlinie viele "frische" Gesichter zu sehen sein werden. Besonders das wurde bei der Liga-Auftakt-Pressekonferenz am Dienstag in Wien deutlich. Bezüglich der Ziele herrschte noble Zurückhaltung.

SN/APA/HERBERT PFARRHOFER Die Kapitäne und Trainer der heimischen Bundesliga-Vereine