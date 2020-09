Nach dem erfolgreichen Heimauftakt in Unterzahl peilt der Serienmeister aus Salzburg beim Auswärtsspiel in Ried am Samstag um 17 Uhr den dritten Sieg in Folge in der Bundesliga an. Bei Aufsteiger Ried zählen neben Cheftrainer Gerald Baumgartner mit Marco Grüll, Constantin Reiner und Luca Meisl insgesamt vier Salzburger zum Schlüsselpersonal. Verfolgen Sie das Match hier im Liveticker!

SN/gepapictures Red Bull Salzburg will seinen Siegeslauf fortsetzen