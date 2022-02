Bundesliga-Trainer glauben an WM-Teilnahme des ÖFB-Teams

Die zwölf Coaches der österreichischen Fußball-Bundesligisten trauen dem Nationalteam die Teilnahme an der WM 2022 durchaus zu. In der APA-Trainerumfrage zeigten sie sich optimistisch, dass die Truppe von Franco Foda im Play-off am 24. März einen Auswärtssieg gegen Wales landet und fünf Tage später im Wiener Happel-Stadion auch den Sieger aus Schottland gegen die Ukraine bezwingt. Außerdem glauben die Trainer an ein gutes Abschneiden des im Europacup verbliebenen ÖFB-Trios.

SN/APA/HANS PUNZ/HANS PUNZ Salzburg-Coach Jaissle drückt ÖFB-Team im WM-Play-off die Daumen