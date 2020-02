Österreichs Fußball-Bundesliga geht auch in der Saison 2020/21 mit Namenssponsor tipico in Szene. Wie der deutsche Wettanbieter und die Liga am Dienstag im Rahmen eines Pressetermins in Wien bekannt gaben, wird die Partnerschaft um ein Jahr verlängert. tipico ist seit der Saison 2014/15 an Bord.

Quelle: APA