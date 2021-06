Bundesliga will Zuschauer-Interesse zurückerobern

Österreichs Fußball-Bundesliga ruht derzeit in der Sommerpause. Bevor die Liga ab 23. Juli wieder durchstartet, zogen die Verantwortlichen ein Fazit der abgelaufenen Saison und wagten einen Ausblick in die Zukunft. Vorstand Christian Ebenbauer hofft, dass die Bundesliga beim Publikum in punkto Interesse rasch wieder "Vor-Corona-Niveau" erreicht. Mit der Einführung des Video-Schiedsrichters und der Neuverhandlung des auslaufenden TV-Vertrages warten brisante Themen.

SN/APA/BARBARA GINDL/BARBARA GINDL Christian Ebenbauer will verstärkt für Produkt "Bundesliga" werben