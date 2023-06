Bundesligisten wärmen sich für kommende Saison auf

Rund drei Wochen nach Saisonende nehmen die ersten Clubs der Fußball-Bundesliga am Freitag die Vorbereitung auf die neue Spielzeit auf. Sturm Graz und der LASK gehen voran, der Rest zieht spätestens bis Montag nach. Ausnahme ist die Wiener Austria, die auf dem Weg in den Europacup "nachsitzen" musste und erst am 30. Juli die Arbeit wiederaufnimmt. Eröffnet wird die Saison mit der 1. Runde im ÖFB-Cup (21.-23. Juli), eine Woche später (28.-30. Juli) erfolgt der Liga-Ankick.

Auf dem Weg zur 50. Jubiläumssaison der Bundesliga stehen in den kommenden Wochen auch zahlreiche Testspiele am Programm. Große Gegner sind - zumindest in den vorläufigen Planungen - aber rar gesät. Den wohl attraktivsten Sparringpartner hat sich der SCR Altach quasi zum Abschluss eingeladen, die Vorarlberger empfangen am 18. Juli im eigenen Stadion den FC Villarreal. Am selben Tag hat Vizemeister Sturm Graz den türkischen Meister Galatasaray Istanbul von ÖFB-U21-Teamspieler Yusuf Demir zu Gast.