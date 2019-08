Burger schoss Neulengbach zu erstem Saisonsieg

Nina Burger hat den SV Neulengbach in der Frauen-Fußball-Bundesliga zum ersten Saisonsieg geschossen. Österreichs Rekord-Torjägerin traf beim 2:0 der Niederösterreicherinnen bei Wacker Innsbruck am Samstag im Doppelpack. Burger erzielte in der 71. Minute die Führung und legte in der 88. Minute entscheidend nach. Die Angreiferin war im Sommer aus Deutschland nach Neulengbach zurückgekehrt.

An der Tabellenspitze liegt nach den Samstag-Spielen der zweiten Runde wenig überraschend der SKN St. Pölten. Der Titelverteidiger setzte sich zu Hause gegen den FC Südburgenland mit 8:0 durch. Gegentreffer haben die St. Pöltnerinnen bisher noch keinen einstecken müssen. Quelle: APA