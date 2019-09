Champions-League-Debüt von Salzburg wirft Schatten voraus

Fußball-Meister Red Bull Salzburg trifft am Samstag in der 7. Bundesliga-Runde auf Hartberg. Während im Umfeld schon jetzt viele dem ersten Auftritt in der Champions League am Dienstag gegen KRC Genk entgegenfiebern, schlossen Trainer und Spieler das für sich aus. "Es ist nur Hartberg im Moment", sagte Trainer Jesse Marsch am Donnerstag. "Ich schaue immer von Spiel zu Spiel", meinte Andre Ramalho.

SN/APA (EXPA/Adelsberger)/EXPA/STEF Red Bull Salzburg wird von rund 2.000 Fans nach Liverpool begleitet