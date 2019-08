Es ist die wahrscheinlich verrückteste Woche in der Clubgeschichte von Red Bull Salzburg: Zwischen den glamourösen Testspielen gegen Chelsea und Real Madrid wartet der Liga-Alltag.

Prall gefülltes Stadion, die Stimmung am Siedepunkt: Beim Testspiel gegen Chelsea (3:5) wurde deutlich, wie groß in Salzburg die Lust auf Königsklassen-Fußball ist. Und diese Energie wird in der Red-Bull-Arena auch am kommenden Mittwoch (19 Uhr) beim Gastspiel von Champions-League-Rekordsieger ...