Christian Ilzer ab kommender Saison Austria-Trainer

Christian Ilzer übernimmt ab kommender Saison das Traineramt bei der Wiener Austria. Das gab der Fußball-Bundesligist am Montag auf seiner Website bekannt. Der Steirer tritt die Nachfolge von Robert Ibertsberger an, seine offizielle Präsentation erfolgt am Mittwoch um 13.30 Uhr im Rahmen einer Pressekonferenz.

SN/APA/GERT EGGENBERGER Ilzer führte den WAC heuer auf Platz drei in der Bundesliga