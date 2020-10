Cican Stankovic bekommt eine Pause verordnet

Nach einigen vermeidbaren Gegentoren steht der Torhüter von Red Bull Salzburg in der Kritik. Zumindest im Bundesliga-Spiel gegen WSG Tirol könnte sein Ersatzmann Carlos Coronel drankommen.

Tirol und Bayern sind nicht nur zwei Nachbarländer von Salzburg, sondern mit ihren besten fußballerischen Repräsentanten in den nächsten Tagen zu Gast. In der Bundesliga empfängt Österreichs Serienmeister am Samstag (17 Uhr, live in Sky Sport Austria) die WSG Tirol. Es wird dies die Generalprobe für den schwierigen Gang gegen Titelverteidiger Bayern München in der Champions League am Dienstag.

Wie schon gewöhnt, wird Salzburg-Trainer Jesse Marsch seine Karten in der Liga nicht aufdecken und heute in der Red-Bull-Arena ...