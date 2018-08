Cican Stankovic tut der Rhythmus gut

Die Rotation der Torhüter bei Red Bull Salzburg ist nun nicht mehr in Stein gemeißelt.

Rotation oder Rhythmus, das ist derzeit die große Frage bei den Torhütern von Fußballmeister Red Bull Salzburg. Der ursprüngliche Plan war, Cican Stankovic in der Liga, Alexander Walke im Cup und international einzusetzen.

Das ist nach einer Hüftverletzung von Routinier Walke aber vorerst vom Tisch. Und so könnte ÖFB-Teamtorhüter Stankovic nicht nur am Samstag (17 Uhr/live auf Sky) gegen Hartberg zwischen den Pfosten stehen, sondern auch am Dienstag im Play-off-Hinspiel zur Champions League bei Roter Stern Belgrad.

Obwohl Walke mittlerweile wieder trainiert, hat Trainer Marco Rose schon einmal angedeutet, dass er dem Rhythmus den Vorzug vor der Rotation geben könnte: "Es ist nicht alles in Stein gemeißelt, wir werden das in den nächsten Tagen ausdiskutieren", sagte der Erfolgscoach. "Gerade für einen Torhüter ist es gut, wenn er im Rhythmus ist, aber ich werde diese Geschichte mit den beiden Jungs kommunizieren."

Die internationale Erfahrung von Alexander Walke ist nicht von der Hand zu weisen. 40 Mal stand er für Red Bull Salzburg zwischen den Pfosten. In der Europa League 2017/18 hatte der 35-Jährige gewichtigen Anteil am sensationellen Halbfinaleinzug. Aber nach nur wenigen Trainings und erst einem Spiel (6:0 im ÖFB-Cup gegen Oedt) dürfte Marco Rose kein Risiko eingehen, wenn es im ersten der zwei wichtigsten Spiele des Jahres um sehr viel für den Club geht.

Cican Stankovic rechtfertigte bisher das Vertrauen voll und ganz. "Vertrauen gehört zu den wichtigsten Sachen überhaupt im Fußball", sagt der 25-Jährige und lobt Marco Rose, der ihm stets klar die Gründe für Spielen oder Nichtspielen kommuniziert habe.

Der deutlich geschaffte Aufstieg gegen Shkendija Tetovo lässt schnell vergessen, dass sich der Torhüter gegen Mazedoniens Meister beim 3:0 im Hinspiel einige Male kräftig strecken musste. "Mir tut der Rhythmus sehr, sehr gut", hat Stankovic eine einfache Erklärung für seine Form. Nach drei sehr harten Jahren, die er meist auf der Ersatzbank verbrachte, läuft es nun richtig gut für ihn: "Die Geduld hat sich ausgezahlt."

Dass Belgrad nun die Bühne für einen ganz wichtigen Auftritt werden könnte, fügt sich in Cican Stankovics Geschichte. Als Kind bosnischer Serben ist er in Bijeljina (heute Bosnien-Herzegowina), knapp zwei Autostunden von Belgrad entfernt, geboren. In der serbischen Hauptstadt gab er vor vier Jahren sein internationales Debüt. Beim sensationellen 4:0-Erfolg von Grödig über Cukaricki Belgrad hielt er seinen Kasten sauber.

Und sogar eine Karriere als serbischer Teamtorhüter stand für Cican Stankovic einmal in Aussicht. Als er beim SV Horn in der zweithöchsten Liga auffiel, streckte der Verband seine Fühler aus. Aber: "Ich habe nur den österreichischen Pass, und das wird auch in Zukunft so bleiben", bekräftigt Stankovic, der mit fünf Jahren nach Österreich kam.

Vorerst gilt die Konzentration aber ganz dem Spiel gegen Hartberg: "Es wird überhaupt keine Zweifel geben, dass wir zu hundert Prozent konzentriert in dieses Spiel, das wir sehr ernst nehmen werden, gehen", sagt Cican Stankovic.