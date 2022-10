Coach Barisic appelliert im Rapid-Wahlkampf an Zusammenhalt

Sport-Geschäftsführer und Interimscoach Zoran Barisic hat im Rennen um die Präsidentschaft beim Fußball-Bundesligisten SK Rapid Wien an den Zusammenhalt appelliert. "Wie die da politisieren im Hintergrund, kommt es mir langsam so vor, als ob die Rapid-Präsidentschaftswahl populärer ist als der Bundespräsidentschaftswahlkampf", sagte Barisic am Donnerstag vor Journalisten. Dabei sei "das Allerwichtigste", dass der Club nach der Hauptversammlung am 26. November zur Ruhe komme.

SN/APA/EXPA/THOMAS HAUMER/EXPA/THOM Barisic ist um grün-weißen Zusammenhalt bemüht