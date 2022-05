Coach Jaissle bleibt Salzburg erhalten - Vertrag bis 2025

Matthias Jaissle hat nach dem Double-Gewinn in seiner Premierensaison als Cheftrainer von Red Bull Salzburg seinen Vertrag vorzeitig bis Ende Juni 2025 verlängert. Der 34-jährige Deutsche war zuletzt in Medienberichten mit einem Wechsel in die deutsche Bundesliga in Verbindung gebracht worden. Nun ist in dieser Sache für Ruhe gesorgt. "Die vorzeitige Vertragsverlängerung ist auch ein Zeichen der Wertschätzung, die wir füreinander empfinden", betonte Jaissle.

SN/APA/GEORG HOCHMUTH/GEORG HOCHMUT Jaissle hat mit Salzburg noch viel vor