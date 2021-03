Coach Stary will Situation beim WAC beruhigen

Auf Roman Stary wartet am Sonntag die erste Bewährungsprobe als WAC-Coach. Der 47-Jährige gibt am Sonntag im Fußall-Bundesliga-Auswärtsspiel gegen die SV Ried sein Debüt auf der Trainerbank der Wolfsberger, die sich am Donnerstag von Ferdinand Feldhofer getrennt haben. Michael Liendl, an dessen Person der Feldhofer-Abschied festgemacht wurde, kehrt ebenso wie Michael Novak und Christopher Wernitznig in den Kader zurück.

SN/APA (AFP)/ATTILA KISBENEDEK Liendl kehrt wieder in den WAC-Kader zurück