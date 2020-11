Corona-Alarm: Das Virus lässt Red Bull Salzburg nicht los

Erneut meldet Österreichs Fußballmeister einen CoV-Cluster. Sechs Nationalspieler aus dem Bullen-Team sind mit dem Coronavirus infiziert. Die Mannschaft begab sich unmittelbar nach dem 1:1 gegen Rapid in Quarantäne.

Ausnahmezustand bei Red Bull Salzburg: Sechs für diverse Nationalteams einberufene Spieler des Serienmeisters sind positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das gaben die Salzburger am Montag in einer Aussendung bekannt. Wie die Bullen darüber hinaus mitteilten, habe eine extra für diese Gruppe durchgeführte Testreihe dieses Resultat geliefert, über das der Club am Sonntagabend unmittelbar nach dem Schlusspfiff gegen Rapid in Kenntnis gesetzt worden sei. Vorerst seien daher alle Nationalteam-Abstellungen abgesagt worden, hieß es vonseiten der Salzburger. Die betroffenen Spieler sind aktuell ohne Symptome und haben sich sofort in Quarantäne begeben. Der Rest des Bullen-Teams befindet sich in Mannschaftsquarantäne und darf bis auf Weiteres nur zwischen Wohnung, Trainings- bzw. Spielort pendeln.

Weil ein am Freitag ausgewerteter Coronatest des gesamten Teams noch negativ ausgefallen war, ist man beim Meister darum bemüht, den beiden unterschiedlichen Ergebnissen innerhalb so kurzer Zeit auf den Grund zu gehen. Man wolle größtmögliche Klarheit über den Infektionsgrad der Spieler erhalten, hieß es in der Clubaussendung.

Bis Montagmittag wurde beim gesamten Team deshalb noch eine dritte PCR-Testserie innerhalb von sechs Tagen durchgeführt. Die Ergebnisse werden für Dienstag erwartet. Nur wenn alle sechs positiv getesteten Teamspieler und alle ihre Mitspieler nun negativ wären, dürften sie auch in ihre Nationalauswahlen einrücken. ÖFB-Sportdirektor Peter Schöttel betonte aber bereits, dass die drei Salzburg-Spieler Cican Stankovic, Andreas Ulmer und Albert Vallci bei diesem Lehrgang nicht mehr zum Nationalteam stoßen werden, unabhängig von den Ergebnissen der Corona-Nachtests. Sobald ein einziger Coronafall bestätigt wird, bleibt Red Bull Salzburg vor den Länderspielen gegen Luxemburg (Mittwoch), Nordirland (Sonntag) und Norwegen (18. November) in einer zehntägigen Mannschaftsquarantäne.

Auch andere Teamspieler wie der Ungar Dominik Szoboszlai, der Sambier Enock Mwepu oder Sékou Koïta sowie Mohamed Camara aus Mali mussten ihren Nationalteams schweren Herzens absagen. Weil damit immer auch ein Besuch in ihrer Heimat bei ihren Familien in Afrika verbunden ist, herrschte in der Gästekabine des Allianz-Stadions am Sonntag eine Stimmung, die zwischen Wut und Trauer schwankte. Die Hiobsbotschaft erreichte die Bullen, nur wenige Minuten nachdem man gegen Rapid das Spiel in der Schlussphase entkräftet aus der Hand gegeben hatte und nur ein 1:1 holte. Das allein wäre schon Enttäuschung genug gewesen.

Sofort erreichten die Bullen auch Verschwörungstheorien. Vor allem aus Ungarn, wo viele Fans Unverständnis zeigten, dass Szoboszlai nicht für das Entscheidungsspiel der EM-Qualifikation am Donnerstag gegen Island zur Verfügung stehen kann. Die Salzburger wiesen den Vorwurf, man sei wissentlich mit infizierten Spielern gegen Rapid angetreten, mit aller Entschiedenheit zurück. Man sei am Sonntag selbst aus allen Wolken gefallen, sagte ein Clubsprecher den SN. Und man habe aus reinem Verantwortungsbewusstsein gleich alle Nationalspieler und nicht nur jene des ÖFB, der im Gegensatz zu anderen Verbänden einen entsprechenden PCR-Test vor der Zusammenkunft verlangt, durchtesten lassen.

Dass gleich sechs Spieler am Freitag noch einen negativen Bescheid erhalten hatten und nur einen Tag später positiv auf das Coronavirus getestet wurden, lässt aber freilich Raum für Interpretationen. Wo hat sich die halbe Mannschaft des Meisters angesteckt? Noch dazu zum vermeintlich selben Zeitpunkt? Und wieso traf es die Salzburger erneut?

Erst Anfang Oktober waren drei Bullen-Profis nach dem Champions-League-Play-off gegen Maccabi Tel Aviv positiv getestet worden. Einer davon, Jungstürmer Karim Adeyemi, schleppte eine leichte Virenlast offenbar noch bis vergangene Woche mit, wie Red Bull Salzburg im clubeigenen "Bullenfunk" preisgegeben hat. So durfte Adeyemi zwar in der Bundesliga vor einer Woche beim 5:0 gegen WSG Tirol und am Sonntag gegen Rapid ran, aber nicht im Champions-League-Duell am vergangenen Dienstag gegen Bayern München. Während sich die Bundesliga an den vom österreichischen Gesundheitsministerium festgelegten Grenzwerten orientiert, verfolgt die UEFA beim sogenannten CT-Wert, der die Virenlast definiert und Aufschluss über die Infektiosität gibt, einen strikten Null-Toleranz-Weg. Hat ein Spieler nur kleinste Anzeichen, etwa nach einer abklingenden Coronaerkrankung, verhängt die UEFA ein Spielverbot.

Dass diese Auslegung ein Grund für den CoV-Cluster bei den Salzburgern sein könnte, diese Hoffnung begrub die Behörde am Montag. Ein positiver Coronatest in Österreich gilt auch überall anders als positiv, egal für welches Nationalteam der betroffene Profi spielt und wo der jeweilige Verband die Grenze für den CT-Wert zieht.