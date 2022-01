Corona: Red Bull Salzburg verzichtet auf Trainingslager - sechs Profis infiziert

Österreichs Fußballmeister Red Bull Salzburg muss seine Frühjahrsvorbereitung umkrempeln: Wegen der hohen Zahl an Coronainfektionen in Europa verzichten die Salzburger auf ihr Trainingslager in Marbella - und mussten zudem sechs Profis in Quarantäne schicken.

Aufgrund der generell stark ansteigenden Zahl an Coronainfektionen in ganz Europa verzichtet Red Bull Salzburg auf das Ende kommender Woche (15. bis 22. Jänner) geplante Trainingslager im spanischen Marbella. Das gaben die Salzburger am Samstagvormittag zum Start des Mannschaftstrainings in Taxham bekannt.

Das Team von Trainer Matthias Jaissle bleibt stattdessen in Salzburg und bereitet sich hier auf die anstehende Frühjahrssaison vor. Für die beiden in Spanien geplanten Testspiele wird aktuell nach Ersatzgegnern gesucht. Die Testspielpartner im "Marbella Football Center" wären die Young Boys Bern sowie Sparta Prag gewesen.

LASK, Rapid und dann die Bayern

In einem Monat soll Red Bull Salzburg binnen weniger Tage drei schwierige Spiele bestreiten: Am 6. Februar steht das Viertelfinale im ÖFB-Cup gegen den LASK auf dem Programm. Salzburg startet danach am 11. Februar mit dem Auswärtsspiel bei Rekordmeister Rapid Wien in das Bundesligajahr 2022. Fünf Tage später ist das Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League gegen Bayern München angesetzt.

Sportdirektor Christoph Freund erklärt dazu: "Wir haben sehr ausführlich über die Vor- bzw. Nachteile der Abhaltung dieses Trainingslagers diskutiert. Letztlich sind wir zu dem Entschluss gekommen, dass wir jedes Risiko vermeiden wollen und uns deshalb in Salzburg vorbereiten. Hier haben wir die größtmögliche Planungssicherheit und sind nicht abhängig von Ein- und Ausreiserichtlinien bzw. Quarantänebestimmungen anderer Länder. Am Elan und an der Motivation für die Vorbereitung ändert sich durch die Absage bei uns absolut nichts."

Sechs positive Tests

Beim heutigen ersten Mannschaftstraining am Platz fehlten den Bullen sechs Spieler wegen positiver Coronatests. Diese Gruppe befindet sich bereits in Quarantäne, die betroffenen Akteure haben keine bzw. milde Symptome.