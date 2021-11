Corona-Schock bei Red Bull Salzburg: Trainer Jaissle fehlt gegen Austria Wien

Fußballmeister Red Bull Salzburg blieb zwei Mal in Serie sieglos. Beim Niveau der Bullen ist das wie eine gefühlte Ewigkeit. Und gegen Austria Wien fehlt auch noch Trainer Matthias Jaissle wegen Corona.

Nach dem 2:2 in der Fußball-Bundesliga vor einer Woche in Ried unterlag Meister Red Bull Salzburg am Dienstag in der Champions League in Wolfsburg. Zwei Pflichtspiele in Serie nicht gewonnen. Das gab es zuletzt vor acht Monaten Ende Februar 2021. Daher stehen die Bullen am Samstag bei Austria Wien erstmals in dieser Saison etwas mehr als sonst unter Druck. Denn ein drittes siegloses Spiele in Folge würde vor der zweiwöchigen Länderspielpause zwar keine sonderlich großen Auswirkungen haben, aber doch die ...