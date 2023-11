Crnoja schnürte Viererpack: Bergheims Frauen holten in Innsbruck wichtige Punkte

Im Kellerduell der Frauenfußball-Bundesliga mit Wacker Innsbruck gelang dem FC Bergheim mit einem 5:2-Sieg ein Befreiungsschlag.

Zwei Mal konnten die Tirolerinnen die Bergheim-Führung ausgleichen, aber dann erledigte Stürmerin Vina Crnoja das Tabellen-Schlusslicht fast im Alleingang: Sie erzielte beim 5:2-Sieg vier Tore, das 1:0 hatte Lisa-Marie Bauer beigesteuert. Besonders sehenswert war Crnojas Freistoßtreffer zum 3:2 (73.), nur fünf Minuten nach dem neuerlichen Ausgleichstreffer.

In der Tabelle hat sich Bergheim mit nunmehr sechs Zählern etwas Luft zum Abstiegsplatz verschafft und ist Achter, hinter Dornbirn/Lustenau (4) bleibt Innsbruck mit null Punkten Letzter. Am kommenden Samstag gastiert zum Abschluss der Herbstsaison Sturm Graz in Bergheim, dabei gibt es ein Wiedersehen mit der im Sommer zu den Steirerinnen gewechselten Stürmerin Christina Gierzinger.