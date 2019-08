Ein erneutes Duell mit Rekordmeister Rapid Wien bringt die zweite ÖFB-Cuprunde für Red Bull Salzburg. Das Match steigt in Hütteldorf.

Erst vor zwei Wochen hatte der Serienmeister den Bundesligaauftakt auswärts bei Rapid mit 2:0 gewonnen. Auch das Finale des Vorjahresbewerbs in Klagenfurt war mit 2:0 an Salzburg gegangen. In der 1. Runde waren beide Clubs souverän weitergekommen, Salzburg mit 7:1 bei Parndorf, Rapid mit 9:1 in Allerheiligen.

Gelegenheit zur Revanche gibt es auch für Austria Wien, die wieder gegen die WSG Tirol spielt. In der ersten BL-Runde hatten sich die Tiroler im Innsbrucker Tivoli-Stadion mit 3:1 durchgesetzt. "Es war eine bittere Niederlage zum Auftakt, jetzt können wir uns früher als gedacht im direkten Duell dafür rehabilitieren", sagte daher Christian Ilzer, der Trainer der Violetten.

Die Auslosung am Sonntag brachte außerdem folgende Partien:

ATSV Wolfsberg - RZ Pellets WAC

St. Anna am Aigen - FC Dornbirn

ASK Ebreichsdorf - FC Admira

Gurten - SV Horn

SC Wiener Viktoria - LASK

FC Marchfeld Mannsdorf/Großenzersdorf - KSV 1919

FC Gleisdorf 09 - FC Juniors OÖ

WSC Hertha Wels - SCR Altach

GAK - FC Wacker Innsbruck

SKN St. Pölten - Mattersburg

Austria Klagenfurt - Sturm Graz

Vorwärts Steyr - SV Ried

Austria Lustenau - FAC Wien

WSG Tirol - FK Austria Wien

Amstetten - Blau Weiss Linz

Gespielt wird am 24. und 25. September 2019.

