Däne Böving soll Höjlund-Abgang bei Sturm vergessen machen

Sturm Graz hat einen Tag vor dem "Deadline Day" am Transfermarkt noch Ersatz für den abgewanderten Rasmus Höjlund gefunden. Der Fußball-Vizemeister sicherte sich die Dienste des offensiv vielseitig einsetzbaren Dänen William Böving. Der 19-Jährige stand zuletzt in seiner Heimat beim FC Kopenhagen, für den er in der laufenden Saison viermal in Pflichtspielen mitwirkte, unter Vertrag und unterschrieb bei den Steirern bis 2026.

SN/APA/ERWIN SCHERIAU/ERWIN SCHERIA Höjlund ist Geschichte, die Lücke soll wieder ein Däne schließen