Daka verkündet Wechsel, Salzburg noch nicht

Patson Daka will und wird wohl nach England wechseln. "Ich werde nach England gehen und zu Leicester City wechseln", sagte der (noch) Salzburg-Stürmer der "Kronen Zeitung" am Rande des Testspiels gegen Dunajska Streda am Freitag. Daka war dabei nicht im Einsatz. Einen offiziellen Vollzug gibt es noch nicht, noch werde um die Ablösesumme gefeilscht, heißt es aus Salzburg.

SN/APA/KRUGFOTO/KRUGFOTO Patson Daka wird künftig in England jubeln.