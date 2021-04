Dakas Thronfolger: Ein Trio erobert Red Bull Salzburg im Sturm

Patson Daka wird Red Bull Salzburg im Sommer verlassen, entweder in Richtung England oder RB Leipzig. Wer sind die Thronfolger des Torjägers?

Das Schauspiel ist inzwischen bekannt: Bei Red Bull Salzburg zum internationalen Star gereift, kehren die Leistungsträger dem österreichischen Meister auf der Suche nach neuen Herausforderungen den Rücken. Diesen Sommer ist - wie in den SN berichtet - Patson Daka an der Reihe. Der Toptorjäger (30 Treffer und 10 Assists in 33 Pflichtspielen) aus Sambia wird künftig bei RB Leipzig oder aber in der englischen Premier League auf Torjagd gehen.

Was von vielen Fußballfans früher noch als Drama oder manchmal auch als Tragikomödie empfunden wurde, gehört zu Red Bull Salzburg mittlerweile wie der goldene Meisterteller. Längst haben sich viele Bullen-Anhänger mit der Spielerfluktuation abgefunden. Vielleicht auch deshalb, weil sie wissen, dass Sportdirektor Christoph Freund sein Handwerk versteht und die Transferlücke stets gefüllt wurde. Auch Daka wird freilich fehlen, doch ein Trio steht schon bereit, Salzburg im Sturm zu erobern.



Karim Adeyemi. Zwei Tore erzielte der 19-jährige Bullen-Jungstar nach seiner Einwechslung gegen Rapid - und erntete danach viel Lob von Trainer Jesse Marsch. "Karim ist ein super Junge, hochtalentiert, mit einer guten Qualität und ein sehr starker Arbeiter. Die Situation mit den zwei Toren hat er sich vollkommen verdient." Für Adeyemi waren es die Saisontreffer drei und vier in der Bundesliga, nur zwei Mal kam er über 90 Minuten zum Einsatz. Wohl auch deshalb, weil das Verhältnis zwischen Adeyemi und Marsch nicht immer konfliktfrei war. Gegen Sturm Graz bestrafte ihn Marsch mit einer Auswechslung nach nur 37 Minuten und kritisierte den Jungstürmer danach auch noch öffentlich heftig ("Karim war nicht bereit, er hat nicht gekämpft, er hat jedes Duell und jeden Ball verloren"). Seit einem klärenden Vieraugengespräch ist der pfeilschnelle, hochveranlagte Adeyemi wie ausgewechselt und hat gegen Rapid gezeigt, dass seine Zeit kommen wird.



Junior Adamu. Derzeit an den FC St. Gallen verliehen, glänzte der Stürmer vergangene Woche im Schweizer Cup beim 4:1-Sieg gegen Titelverteidiger Young Boys Bern mit einem Tor und zwei Assists. Der 19-jährige Chukwubuike Junior Adamu, wie der aus Nigeria stammende ÖFB-U21-Teamspieler mit vollem Namen heißt, kehrt im Sommer zu Red Bull Salzburg zurück.



Sékou Koïta. Der Angreifer sitzt derzeit seine dreimonatige Dopingsperre aufgrund der Einnahme eines Medikaments gegen Höhenkrankheit ab. Für die Bullen ist sein Comeback in der Saison 2021/22 wie ein Neuzugang. Und dass der 21-jährige Koïta extrem torgefährlich ist, das hat er in den ersten 16 Bundesliga-Runden (14 Treffer) eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Die Thronfolge von Patson Daka scheint also gesichert.