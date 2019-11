Das nächste Kronjuwel - Salzburg will Karim Adeyemi halten

In Genk ist Karim Adeyemi noch vor Ort, um in der Youth League für Salzburg zu spielen. Nach Erling Haaland ist der 17-jährige Deutsche aber der nächste vielversprechende Teenager, der bei Österreichs Fußball-Meister zu einem Stürmer von Weltformat reifen soll. Adeyemis Vertrag läuft nur noch bis Sommer 2021. An einen Verkauf denken die Salzburger trotz lukrativer Angebote derzeit dennoch nicht.

SN/gepa pictures/ patrick steiner Karim Adeyemi.