Das Restprogramm - Sturm und Hartberg müssen noch bangen

Sturm Graz und der TSV Hartberg müssen vor Beginn des Frühjahrs in der Fußball-Bundesliga am 15. Februar zumindest noch ein bisschen um den Verbleib in der Meistergruppe bangen. Bei vier ausstehenden Runden im Grunddurchgang weisen beide Clubs je sieben Punkte Vorsprung auf Platz sieben auf, auf dem die Wiener Austria überwintert.

SN/APA/EXPA/REINHARD EISENBAUER Sturm Graz hofft auf den Verbleib über dem Strich