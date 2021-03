Dauerbrenner LASK gegen Salzburg: "Kampfspiel" erwartet

Salzburg gegen den LASK wird in den kommenden Wochen zum Dauerbrenner. Angefangen mit dem Aufeinandertreffen in Pasching in der letzten Runde des Bundesliga-Grunddurchgangs am Samstag (17.00 Uhr/live Sky) treten die beiden Kontrahenten in den zwölf Partien bis Saisonende gleich viermal gegeneinander an. Neben den Duellen in der Meistergruppe bestreiten der Titelverteidiger und die Linzer auch das Finale des ÖFB-Cups am 1. Mai in Klagenfurt.

SN/APA/KRUGFOTO LASK gegen Salzburg soll intensiv werden