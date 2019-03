"Demütiges" Sturm startet mit Heimspiel gegen St. Pölten

Mit viel Mühe schaffte Sturm Graz den Sprung in die Meistergruppe der Fußball-Bundesliga. Dort starten die Steirer am Sonntag (14.30 Uhr) mit dem Heimspiel gegen SKN St. Pölten und möchten wohl vieles nur allzu gerne vergessen machen. Trainer Roman Mählich warnte aber vor Übermut: "Es wäre der größte Fehler zu glauben, dass es jetzt von allein geht. Wir müssen demütig und am Boden bleiben."

SN/APA/ERWIN SCHERIAU Mählich will mit Sturm "am Boden bleiben"