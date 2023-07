Der nächste Kuchler stürmt die Bundesliga

Von Blau-Weiß zu Grün-Weiß: Der Kuchler Matthias Seidl wechselt zu Rapid Wien in die Erste Bundesliga. Damit erreicht eine lange Odysee ihren vorläufigen Höhepunkt für den 22-Jährigen.

Während sein Jugendfreund Nicolas Seiwald in der kommenden Saison mit Red Bull Leipzig die deutsche Bundesliga aufmischen will, ist nun mit Matthias Seidl ein weiteres Kuchler Talent in der österreichischen Bundesliga angekommen: Der 22-Jährige hat bei Rapid Wien einen Vertrag bis Sommer 2027 unterschrieben und steigt sofort ins Training ein.

Seidl meint in einem ersten Statement: "Ich freue mich sehr auf die nächsten vier Jahre bei diesem großen Traditionsverein. Ich durfte mit Blau-Weiß schon hier spielen und kenne daher die perfekten Bedingungen. Privat habe ich mir hier auch schon ein Bundesligaspiel angeschaut und freue mich daher auf die überragende Stimmung." Sein Linzer Mannschaftskollege Fally Mayulu ist ebenfalls zu Rapid gewechselt: "Gemeinsam werden wir richtig Gas geben, um auch hier viel Grund zum Jubeln zu haben."

"Ein junger Spieler mit viel Perspektive, Mentalität und Qualität"

Von Rapid-Geschäftsführer Markus Katzer gibt es viele Vorschusslorbeeren: "Er ist ein junger Spieler mit viel Perspektive, seine Statistik spricht für sich. Matthias bringt eine unglaubliche Mentalität und zudem Torgefahr und fußballerische Qualität mit. Zudem ist er universell einsetzbar und auch wenn er sich natürlich erst an die oberste Spielklasse gewöhnen muss, erwarte ich mir sehr viel von ihm."

Matthias Seidl, der auch in Wien bei seiner Rückennummer 18 bleibt, wird umgehend ins Mannschaftstraining einsteigen, Cheftrainer Zoran Barišić meint zum Transfer: "Ich freue mich sehr, dass Markus Katzer diesen Transfer realisieren konnte und mit Matthias ein richtig guter junger österreichischer Spieler zu uns stößt."

Für Seidl ist es ein Höhepunkt seiner langen fußballerischen Odyssee: Schon früh wechselt er in die Red-Bull-Akademie nach Salzburg, wird dort aber kurz vor seinem 15. Geburtstag wieder aussortiert. Aber er gibt den Traum vom Profikicker nicht auf: Zurück bei seinem Heimatverein in Kuchl blüht er dann auf, ist schon als 16-Jähriger Stammspieler in der Salzburger und der Regionalliga. Er wird sieben Mal in das U18- bzw. U19-Nationalteam einberufen und absolviert Probetrainings bei Rapid und beim GAK in Graz.

Aber kein Engagement kommt zustande, wieder ist Warten angesagt - bis ihn 2021 Zweitligist Blau-Weiß Linz verpflichtet. Dort startet Seidl durch: In zwei Saisonen erzielt der offensive Mittelfeldspieler in 62 Pflichtspielen bemerkenswerte 27 Treffer für die Linzer und wird in der Saison 22/23 zum "Besten Spieler der Saison" in der Zweiten Bundesliga gewählt. Zudem war er zuletzt auch im Gespräch für das ÖFB-Nationalteam.