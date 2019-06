Der Sommerfahrplan von Red Bull Salzburg

Attraktive Testspiele gegen Feyenoord Rotterdam und Chelsea sind die Highlights im Vorbereitungsprogramm von Meister Red Bull Salzburg.

Der neue Trainer Jesse Marsch versammelt die Mannschaft am 24. Juni in Taxham das erste Mal um sich. Das Trainingslager steigt heuer in Bramberg.

24. Juni 16:00 Uhr Start Mannschaftstraining Taxham 28. Juni 18:30 Uhr Testspiel gg. SV Kirchanschöring Kirchanschöring 29. Juni bis 06. Juli Trainingslager Bramberg/Wildkogel 03. Juli 18:30 Uhr Testspiel gegen ZSKA Sofia Saalfelden 06. Juli 16:00 Uhr Testspiel, Gegner offen Bramberg 12. Juli 18:30 Uhr Testspiel gegen Feyenoord Rotterdam Leogang 13. Juli 18:00 Uhr Testspiel gegen SK Vorwärts Steyr Steyr 20./21. Juli 1. Runde UNIQA ÖFB Cup 24. Juli 18:30 Uhr Testspiel, Gegner offen Oberhofen/Irrsee 27./28. Juli 1. Runde Tipico Bundesliga 2019/20 31. Juli Testspiel gegen FC Chelsea Red Bull Arena

Quelle: SN