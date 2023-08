Derby-Comeback in Bundesliga - Highlight für Linz

Mehr als 26 Jahre mussten die Fußball-Fans auf das Comeback des Linzer Derbys in der Bundesliga warten. Am Samstag (19.30 Uhr/live auf Sky) ist es in der Raiffeisen-Arena wieder so weit. "Für die Sportstadt Linz ist es eine tolle Sache", sagte LASK-Coach Thomas Sageder vor dem Kräftemessen mit Aufsteiger Blau-Weiß in der 3. Runde. Dessen mit hohen Erwartungen in die Saison gestartete Elf steht nach zwei Spielen ohne Sieg besonders unter Druck.

Die Raiffeisen-Arena wird Schauplatz des Derby-Comebacks

52 Mal trafen die Schwarz-Weißen und die Blau-Weißen bisher in der Bundesliga aufeinander. Die Bilanz ist ziemlich ausgeglichen: Der LASK hat mit 19 Siegen bei 18 Niederlagen und 15 Remis (Torverhältnis 61:62) die Nase ganz knapp vorne. Das letzte Derby gewann der damalige FC Linz am 31. Mai 1997 mit 3:0 gegen die Athletiker. Kurz zuvor war die Fusion des FC mit dem LASK bekannt geworden, die quasi die Auflösung des FC Linz bedeutete. Im gleichen Jahr wurde mit Blau-Weiß Linz ein Verein gegründet, der sich selbst als Nachfolger des einstigen VÖEST-Werksclubs betrachtet. Gestartet in der oberösterreichischen Landesliga sind die Blau-Weißen nun nach 26 Jahren im Fußball-Oberhaus angekommen und können die Tradition der Derbys gegen den LASK fortsetzen. "Für Linz und für die Fans ist es natürlich ein absolutes Highlight, so ein Derby nach so langer Zeit wieder in der Bundesliga zu haben. Auch für das Trainerteam und für unsere Spieler, es ist für alle ein Highlight", erklärte Blau-Weiß-Trainer Gerald Scheiblehner. Das bestätigte auch Sageder. "Für mich und auf sportlicher Ebene haben die Derbys in Linz natürlich eine Riesenbedeutung. Ich freue mich richtig drauf." Scheiblehner betonte die Underdog-Rolle seines Teams beim ersten Duell im August. "Wir gehen angenehmer Weise als klarer Außenseiter noch dazu auswärts in das Spiel. Wir wollen aber eine gute Rolle abgeben. Ich glaube, dass es jetzt mit zwei neuen Stadien, mit zwei Bundesligisten für alle eine große Euphorie darstellt. Das soll eine coole Partie werden mit viel Tempo."