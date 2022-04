"Desolater" LASK muss sich "aufs Wesentliche" konzentrieren

Der LASK, eigentlich Favorit in der Qualifikationsgruppe der Fußball-Bundesliga, ist am Dienstag auswärts bei der WSG Tirol in eine herbe Niederlage geschlittert. Für Trainer Andreas Wieland war dabei nicht nur die Höhe "extrem enttäuschend." Nach sieben Runden in der zweiten Saisonphase holten die Linzer nur neun Punkte und liegen nun drei Punkte hinter der WSG auf Rang sieben. Der Vorsprung auf Schlusslicht Altach beträgt drei Runden vor Schluss sechs Punkte.

SN/APA/EXPA/STEFAN ADELSBERGER/EXPA Andreas Wieland erleidet mit seiner Elf eine bittere Niederlage