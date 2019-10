Despodow schoss Sturm mit Triplepack zu Sieg in St. Pölten

Dank einer starken zweiten Halbzeit hat Sturm Graz in der Fußball-Bundesliga einen klaren Auswärtssieg in St. Pölten gefeiert. Die Grazer fertigten am Samstag das Schlusslicht mit 4:0 (0:0) ab, festigten damit Platz fünf und liegen nun schon acht Punkte über dem Strich.

SN/APA/HERBERT P. OCZERET Drei Tore des Bulgaren Despodow besiegelten den Sturm-Sieg