Diarra wechselt von Salzburg leihweise zu New York Red Bulls

Youba Diarra wechselt von Fußball-Serienmeister Salzburg nach New York und unterschreibt bei den dortigen Red Bulls einen Leihvertrag bis Ende 2021. Das gaben die Salzburger am Montag per Aussendung bekannt. Der 22-jährige Mittelfeldmann aus Mali kam im Jänner 2018 nach Salzburg und war seither leihweise beim SC Wr. Neustadt, Hartberg und beim FC St. Pauli bzw. für Salzburgs Kooperationsclub Liefering im Einsatz. Zuletzt war Diarra nach einem Kreuzbandriss im Aufbautraining.

SN/APA/BARBARA GINDL Youba Diarra (hier 2019) wechselt nach New York