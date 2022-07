Die Bundesliga startet wieder - wer hat die besten Meisterchancen, wer steigt ab?

Die SN-Sportredaktion analysiert das Leistungsniveau der österreichischen Bundesliga-Clubs.

Es ist in der Sportredaktion der "Salzburger Nachrichten" schon zur lieb gewonnenen Tradition geworden, dass wir vor dem ersten Spieltag in der Fußball-Bundesliga am 22. Juli die vermeintliche Abschlusstabelle tippen. Zugegeben, das ist verwegen, denn in 32 Meisterschaftsrunden bis Mai 2023 gibt es so viele Unwägbarkeiten, sodass dieser Tipp ebenso unwahrscheinlich aufgeht wie ein Sechsergewinn im Lotto. Immerhin: Mit dem Meistertipp Red Bull Salzburg lagen wir in den vergangenen neun Jahren stets richtig, was freilich nicht wirklich schwierig war, und auch bei den Absteigern gab es einige Treffer.

Red Bull Salzburg ist auch in der neuen Saison haushoher Favorit, gefolgt von einem Dreierpaket mit Rapid, Sturm Graz und Austria Wien, die sich die Plätze zwei bis vier in einem engen Rennen unter sich ausmachen werden. Unser Absteiger der Saison 2022/23 heißt TSV Hartberg. Die SN erwarten folgenden Endstand:



Red Bull Salzburg. Das Szenario ist Jahr für Jahr dasselbe: Die besten Spieler verlassen den Club und dennoch scheint Salzburg immer stärker zu werden. Was neun Titel in Serie bestätigen. Auch diese Saison scheint der Abomeister die Abgänge bestens kompensiert zu haben. Mit Stürmer Fernando, Innenverteidiger Strahinja Pavlovic und dem Talent aus Frankreich, Lucas Gourna-Douath, wurden drei Topspieler verpflichtet, dazu scharrt die nächste Generation wie Benjamin Šeško, Luka Sucic oder Dijon Kameri schon in den Startlöchern, um einen weiteren Schritt in ihrer Karriere zu machen.

Salzburg wird mit seinem Offensivfußball auch diese Saison nicht zu stoppen sein. Dass auch künftig fünf Wechsel möglich sind, wie die FIFA beschlossen hat, spielt dem Titelverteidiger in die Karten. Quantitativ ist kein Bundesliga-Club besser aufgestellt als der Serienmeister. Nicht von ungefähr sagte Sportdirektor Christoph Freund lang vor dem ersten Pflichtspiel: "Ich habe ein richtig gutes Gefühl und freue mich sehr auf diese Saison."

SN-Tipp: Meister

Rapid Wien. Wenn Red Bull Salzburg jemand Paroli bieten kann, dann ist es Rapid. Und das nicht wegen der großen Rivalität zwischen den beiden Clubs, sondern weil das, was Rapid in diesem Sommer macht, alles einen Sinn ergibt. Mit Stürmer Guido Burgstaller kehrte ein "verlorener Sohn" heim nach Hütteldorf, spannend ist auch die Verpflichtung von Nicolas Kühn. Der 22-jährige Deutsche ist Träger der Fritz-Walter-Medaille und galt in Deutschland als Supertalent, der Durchbruch sollte dem schnellen und dribbelstarken Offensiv-Allrounder dann aber nicht gelingen. Vielleicht verhilft ihm Ferdinand Feldhofer nun zu jener Stabilität, die er als Cheftrainer seit seinem Amtsantritt im November 2021 dem gesamten Verein verleiht.

SN-Tipp: Platz 2

Sturm Graz. Die Steirer spielten unter der Regie von Trainer Christian Ilzer eine Traumsaison und wurden zu Recht mit dem Vizemeistertitel und einem Startplatz in der Champions-League-Qualifikation belohnt. Dieses Kunststück zu wiederholen wird jedoch schwierig, weil erstens die Hauptstadt-Clubs Rapid und Austria Wien (endlich) auch zu einer gewissen Kontinuität gefunden haben und zweitens der überragende Spieler der vergangenen Saison, der 33 Jahre alte Jakob Jantscher, auch nicht jünger wird. Dazu kommt die Dreifachbelastung für den SK Sturm, der neben der Bundesliga und dem ÖFB-Cup auch fix in einer Europacup-Gruppenphase vertreten sein wird.

SN-Tipp: Platz 3

SN/APA/ERWIN SCHERIAU/ERWIN SCHERIA Sturm-Trainer Christian Ilzer.

Austria Wien. Mit den Violetten aus Wien muss in dieser Saison wieder gerechnet werden. Auch wenn die Austria wegen Lizenzverfehlungen mit drei Punkten minus starten muss. Denn Trainer Manfred Schmid schaffte es, aus einer jungen Truppe ein Team mit viel Potenzial in der Offensive zu schaffen. Mit James Holland (33), Reinhold Ranftl (30), Andreas Gruber (27), Matan Baltaxa (26) und Haris Tabakovic (28) wurden dazu fünf erfahrene Profis geholt. Dem gegenüber stehen die Verpflichtungen von Torhüter Christian Früchtl (22), Manuel Polster (19), Billy Koumetio (19) und Marko Raguž (23), die sich entwickeln sollen. Die Mischung im Team passt. Die Meistergruppe wird ohne Probleme erreicht.

SN-Tipp: Platz 4

Wolfsberger AC. Routinier Michael Liendl hat die Wolfsberger zwar verlassen, aber mit Mario Leitgeb steht noch ein erfahrener Mann im Team von Trainer Robin Dutt, der ein Spiel bestimmen kann. Ein wichtiger Mann könnte Ervin Omic werden gesichert. Der 19-jährige defensive Mittelfeldspieler wechselte nach dreieinhalb Jahren im Nachwuchs von Juventus Turin zu den Kärntnern, denen zuzutrauen ist, an der Spitze mitzumischen.

SN-Tipp: Platz 5

LASK. Gefühlt ging es für die Linzer seit dem verbotenen Mannschaftstraining im ersten Corona-Lockdown nur noch bergab. Damals noch ein ernst zu nehmender Titelkonkurrent von Red Bull Salzburg, ist der LASK heute "nur" noch Mitläufer in der Bundesliga. Besonders interessant wird, wie Heißsporn Dietmar Kühbauer das "Pulverfass" LASK durch die Saison manövriert. Einen Rückschlag erlebten die Linzer bereits in der Vorbereitung: Der von WSG Tirol zurückgekehrte Stürmer Tobias Anselm riss sich im Training schon zum zweiten Mal das Kreuzband. Dafür gelang ein Transfercoup: Angerifer Robert Zulj unterschrieb bis 2025.

SN-Tipp: Platz 6

Altach. Ein Trainer allein gewinnt natürlich keine Spiele, aber mit der Verpflichtung von Miroslav Klose hat der Ländle-Club den nächsten Schritt in seiner Vereinsevolution gemacht. Wer sonst, wenn nicht der deutsche WM-Rekordtorschütze (16 Treffer), soll Altach ins Europacup-Play-off der Bundesliga führen? Der ist dem Bundesliga-Siebenten, sprich dem Ersten der Qualifikationsgruppe, sicher. Klose bringt die internationale Erfahrung mit, gilt darüber hinaus als umgänglicher Mensch - und steht für mutigen Offensivfußball. Von Altach ist diese Saison zweifellos etwas zu erwarten. "Mit Miro wird der Club sicher ein Stück größer werden", sagte auch Christoph Längle, Geschäftsführer des SCR Altach.

SN-Tipp: Platz 7

SN/GEPA pictures Durchbruch für Altach? Miroslav Klose.

Austria Klagenfurt. Nach dem ersten Jahr als Aufsteiger, das sensationell verlief, wird es für die Klagenfurter diesmal ganz schwer werden zu bestehen. Der Trainer ist der Star. Peter Pacult weiß aber, wie man ein Team aufstellen muss, um die Liga zu halten. Das ist den Klagenfurtern zuzutrauen. Der Abgang von Patrick Greil schmerzt aber. In der Offensive ruhen wieder einmal alle Hoffnungen auf Markus Pink.

SN-Tipp: Platz 8

SV Ried. Für die Oberösterreicher wird es schwierig werden, sich für die Meistergruppe zu qualifizieren. Im eigenen Stadion können die Rieder zwar wieder jeden Gegner ärgern, aber auswärts fehlt die Stabilität. Den Abgang von Ante Bajic konnte man einigermaßen kompensieren, im Gegenzug wurden für die Offensive Christoph Monschein und Denizcan Cosgun verpflichtet. Für Tore der Innviertler soll Monschein sorgen. Er bringt eine extreme Dynamik mit, hat einen guten Tiefgang und macht Tore. Dazu ist Monschein voll motiviert und will noch einmal zeigen, welch Potenzial er hat.

SN-Tipp: Platz 9

Austria Lustenau. Es ist ein ungeschriebenes Gesetz, dass der Aufsteiger in seinem ersten Bundesliga-Jahr nicht wieder sofort absteigt, oft sogar einen sehr starken Eindruck hinterlassen kann. Auch der Austria aus Lustenau ist es zuzutrauen, dass sie sich bei ihrem Bundesliga-Comeback der Abstiegssorgen entledigt. Wir tippen auf einen soliden Mittelfeldplatz in der Qualifikationsgruppe und werden vor allem Mittelfeldspieler Torben Rhein auf die Beine schauen. Die Vorarlberger haben den Kapitän des DFB-U19-Nationalteams aus dem Nachwuchs von Bayern München ausgeliehen.

SN-Tipp: Platz 10

WSG Tirol. Die Tiroler haben in der Saison 2021/22 als Gewinner der Qualifikationsgruppe überrascht. Dieses Kunststück zu wiederholen erscheint aus heutiger Sicht unwahrscheinlich, ja fast utopisch. Denn mit dem 19-fachen Saisontorschützen Giacomo Vrioni, der nach seiner Leihe zu Juventus Turin zurückgekehrt ist und nun um 3,6 Millionen Euro an New England Revolution in die MLS verkauft wurde, kam der WSG Tirol die offensive Lebensversicherung abhanden. An seine Stelle tritt der 28-jährige Argentinier Lautaro Patricio Rinaldi. Der Neuzugang hat große Fußstapfen auszufüllen.

SN-Tipp: Platz 11

TSV Hartberg. In der abgelaufenen Saison schleppten sich die Steirer als Elfter und damit erster Nicht-Absteiger über die Ziellinie. Nach fünf Jahren Bundesliga-Zugehörigkeit könnte diese Ära nun enden, Trainer Klaus Schmidt und sein Team werden vom ersten Spieltag an um den Klassenerhalt kämpfen. Ein Risiko birgt auch Neuverpflichtung Albert Ejupi vom schwedischen Erstligisten Helsingborg. Für den 29-jährigen, 1,91 Meter großen Mittelfeldspieler ist es das erste Auslandsabenteuer seiner Profikarriere.

SN-Tipp: Absteiger