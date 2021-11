Die Krise bei Red Bull Salzburg nimmt immer konkretere Formen an

Es läuft nicht mehr rund bei Fußballmeister Red Bull Salzburg. Beim 1:2 in Klagenfurt quälten sich die Bullen über den Platz.

Wenn Red Bull Salzburg drei Pflichtspiele in Serie nicht gewinnt, dann steht außer Frage: Der Tabellenführer der Fußball-Bundesliga schwächelt, erheblich sogar. Nach dem 0:0 gegen die Admira und dem 0:1 in der Champions League in Lille kassierte die Truppe von Trainer Matthias Jaissle beim 1:2 am vergangenen Samstag die erste Saisonniederlage in der Liga. Neun Tage vor dem Finalspiel in der Königsklasse gegen Sevilla um den Aufstieg in das Achtelfinale rumpeln die Bullen durch die Liga.

Selbstvertrauen konnten ...