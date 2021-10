Die Rekordjagd macht Jaissle-Elf noch gefährlicher

Es ist imponierend, mit welcher Konstanz Fußballmeister Red Bull Salzburg das Programm in den vergangenen Wochen heruntergespult hat. Ob in der Champions League gegen den Topclub Sevilla, in der Liga oder im ÖFB-Cup gegen einen Regionalligisten, Karim Adeyemi und Co. agierten hochmotiviert. Youngster Nicolas Seiwald betonte vor dem Ligaspiel gegen den LASK: "Es ist für uns nicht schwierig, sich auf jede Partie zu fokussieren. Es spielt dabei keine Rolle, in welchem Bewerb wir antreten. Wir sind jung, wollen spielen und gewinnen." Trainer Matthias Jaissle muss keine Sorgen haben, dass sein Team nach dem Topspiel in der Champions League im Ligaalltag nicht bereit ist: "Die Tendenz, dass unsere Spieler durch den Erfolg gegen Lille vielleicht abheben, ist nicht abzusehen. Ich weiß auch gar nicht, ob man überhaupt zu viel von gesundem Selbstvertrauen haben kann. Ich hoffe vielmehr, dass wir diesen Rückenwind mitnehmen." Salzburg geht gegen den LASK dazu auf Rekordjagd.

Die Bullen starteten mit neun Siegen aus den ersten neun Spielen in die Liga. Das gelang in der Geschichte nur Salzburg in der Saison 2018/19. Damals wurden die ersten zehn Spiele gewonnen.

Salzburg feierte saisonübergreifend 13 Ligasiege in Serie. Mit einem weiteren Erfolg würde die Jaissle-Elf den Rekord von Rapid aus dem Jahr 1987 einstellen.

Red Bull Salzburg traf 41 Liga-Heimspiele in Folge und stellte den Rekord von Rapid ein. Mit einem Tor gegen den LASK wären die Bullen alleiniger Rekordhalter.