Die Zukunft von Jesse Marsch liegt in Leipzig

Nach den SN berichteten auch deutsche Medien von einem Red-Bull-internen Trainertransfer.

RB Leipzig hat nach übereinstimmenden Medienberichten einen Nachfolger für Trainer Julian Nagelsmann gefunden. Wie nach den "Salzburger Nachrichten" am Mittwoch auch "Kicker" und "Bild" berichteten, wird Jesse Marsch zur kommenden Saison von Red Bull Salzburg nach Leipzig wechseln. Der Bundesliga-Zweite wollte das am Mittwoch zunächst nicht kommentieren. "Wir werden uns zeitnah dazu äußern", sagte Florian Scholz, Kaufmännischer Leiter bei RB Leipzig. Auch Österreichs Serienmeister bestätigte den Weggang nicht.

Marsch wurde stets als Nagelsmann-Nachfolger gehandelt, seit das Interesse des FC Bayern München an dem 33-jährigen Erfolgscoach publik geworden war. Nachdem Nagelsmanns Wechsel nach München am Dienstag offiziell wurde, kamen kurz auch andere Namen ins Spiel: Oliver Glasner (VfL Wolfsburg), Pellegrino Matarazzo (VfB Stuttgart) und Roger Schmidt (PSV Eindhoven) wurden gehandelt.

Jesse Marsch war jedoch von Anfang an der Favorit der Sachsen. Der 47-Jährige war 2018 aus New York nach Leipzig gekommen, war ein Jahr unter Ralf Rangnick Co-Trainer und zog mit RBL ins Pokalfinale ein. Danach wechselte er nach Salzburg, wo er u. a. Erling Haaland trainierte zwei Mal in der Champions League coachte. Er selbst hatte trotz seines Vertrages bis 2022 (ohne Ausstiegsklausel) immer wieder sein Interesse beteuert, irgendwann als Chef nach Leipzig zurückzukehren.