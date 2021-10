Diesmal belohnt sich die Admira: 2:0 gegen Altach

Admira Wacker hat dem Wunsch ihres Trainers Andreas Herzog am Samstag Folge geleistet und in der 10. Runde der Fußball-Bundesliga einen 2:0-(1:0)-Heimsieg über Altach gefeiert. "Wir müssen uns endlich belohnen", hatte Herzog gefordert, die Niederösterreicher sorgten dank der Treffer von Thomas Ebner (8.) und Marlon Mustapha (52.) sowie einer dominanten Vorstellung in der zweiten Hälfte genau dafür.

SN/APA/HERBERT NEUBAUER Jubel bei der Admira über den dritten Saisonsieg