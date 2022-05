Dietmar Kühbauer neuer LASK-Coach

In der Fußball-Bundesliga ist es am Dienstag zu einem bemerkenswerten Trainerwechsel gekommen. Dietmar Kühbauer fungiert ab sofort als neuer Coach des LASK, Andreas Wieland muss seinen Posten räumen. Unter dem 38-Jährigen hatten die Linzer zuletzt 0:4 bei der WSG Tirol verloren. Die mit großen Ambitionen in die Saison gestarteten Oberösterreicher verpassten die Meistergruppe und liegen in der Qualifikationsgruppe nur an der zweiten Stelle.

SN/APA/EXPA/THOMAS HAUMER/EXPA/THOM Kühbauer übernimmt Traineramt beim LASK