Direktes Duell statt Tordifferenz - Bundesliga reagiert auf Skandalspiele

Nach den Torlawinen in der letzten Runde der 2. Fußball-Liga hat sich am Montagabend erstmals auch die Fußball-Bundesliga zum kuriosen Finish im Meisterkampf geäußert. "Es ist bedauerlich, dass der spannende Titelkampf durch die Ergebnisse der 30. Runde auch in ein schlechtes Licht gerät", wurde Bundesliga-Vorstand Christian Ebenbauer zitiert. Für die Zukunft will man sich wappnen.

SN/APA/GEORG HOCHMUTH Liga-Vorstand Christian Ebenbauer zieht Konsequenzen aus Torlawine