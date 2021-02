Djuricin verstärkt Austria - Marquinhos angeblich nach Wien

Fußball-Bundesligist Austria Wien hat am Dienstag die Verpflichtung von Marco Djuricin vermeldet. Der 28-jährige Angreifer spielte zuletzt für den deutschen Zweiligisten Karlsruher SC. Sein Vertrag wäre am Saisonende ausgelaufen, auf Djuricins Wunsch wurde dieser jedoch mit 31. Jänner 2021 aufgelöst. Dadurch stand einem Wechsel in die Heimat nichts mehr im Wege. Abseits der Djuricin-Vollzugsmeldung wurde aus Brasilien ein weiterer Neuzugang der Wiener verkündet.

SN/APA (dpa)/Uli Deck Djuricin wechselt zu Austria Wien