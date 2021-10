Doppelbelastung von Sturm Graz für Ilzer "kein Alibi"

Ilzer-Predigt statt Beleg der Branchenführung in der Steiermark: Sturm Graz hat sich mit zwei Nackenschlägen binnen kurzer Zeit in die Länderspielpause verabschiedet. War das 1:4 in der Europa League noch der größeren Klasse von PSV Eindhoven geschuldet, so ordneten die Grazer das 2:3 von Hartberg am Sonntag als klassischen Selbstfaller ein. Christian Ilzer machte danach unmissverständlich klar, warum sogenannte englischen Wochen für ihn kein Freibrief für Ausreden sind.

SN/APA/ERWIN SCHERIAU/ERWIN SCHERIA Hartberg erwischte Sturm am falschen Fuß