Drei Elfertore bei 3:3 zwischen Klagenfurt und Admira

Austria Klagenfurt und die Admira haben am Samstag in der Fußball-Bundesliga in einem Elfmeter- und Torspektakel die Punkte geteilt. Beim 3:3 (2:2) im Wörthersee-Stadion machte die Admira dreimal einen Rückstand wett und rettete durch Roman Kerschbaum dank des dritten Elfmetertreffers im Spiel (82.) ein Remis. Austria Klagenfurt ist auch nach sechs Saison-Heimspielen ungeschlagen.

SN/APA/GERT EGGENBERGER/GERT EGGENB Eine umkämpfte und attraktive Partie sahen die Fans in Klagenfurt