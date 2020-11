Drei positive Corona-Tests beim SKN St. Pölten

Im Rahmen der regelmäßigen PCR-Pool-Testungen wurden beim Fußball-Bundesligisten SKN St. Pölten am Donnerstag drei Covid-19-Infektionen festgestellt. "Die entsprechenden Pools wurden umgehend einer erneuten Testung unterzogen, wodurch die infizierten Personen identifiziert werden konnten", teilte der Tabellenvierte am Freitagvormittag mit. Die Betroffenen seien bereits in häuslicher Quarantäne und weisen vorerst keine Symptome auf.

SN/APA (Archiv/EXPA)/EXPA/ALEXANDER Auch der SKN kommt an der Pandemie nicht ungeschoren vorbei