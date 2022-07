Drei-Punkte-Abzug, Geldstrafe für Austria bleiben aufrecht

Die Wiener Austria startet mit drei Minus-Punkten in die neue Saison der Fußball-Bundesliga. Das Ständige Neutrale Schiedsgericht bestätigte am Mittwoch als letzte Instanz eine diesbezügliche Entscheidung des Liga-Protestkomitees. Auch die Geldstrafe von 20.000 Euro bleibt aufrecht. Der schwer verschuldeten Austria war im Frühjahr die Lizenz in erster Instanz aus finanziellen und rechtlichen Gründen verweigert worden.

SN/APA/EVA MANHART/EVA MANHART Schmid und Austria starten mit minus drei Punkten