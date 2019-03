"Drei-Punkte-Spiel" zwischen Innsbruck und Mattersburg

Der FC Wacker Innsbruck ist nach dem Fehlstart ins Frühjahr der Fußball-Bundesliga um Wiedergutmachung bemüht. Die Innsbrucker haben nach ihrem 0:3 bei Schlusslicht Admira am Sonntag (17.00 Uhr) den SV Mattersburg mit ihrem Ex-Trainer Klaus Schmidt am Tivoli zu Gast. Die Burgenländer sind praktisch aus dem Rennen um den Einzug in die Meistergruppe, haben aber Punktezuwachs im Visier.

/APA/EXPA/THOMAS HAUMER Vorbereitung auf Abstiegs-Playoff