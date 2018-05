Salzburgs Offensivmann Hannes Wolf ist am Dienstag vom Strafsenat der Fußball-Bundesliga wegen rohem Spiel für drei Partien gesperrt worden. Der 19-Jährige war beim 1:0-Heimsieg des Meisters am Sonntag Mattersburgs Masaya Okugawa an der Mittellinie von hinten mit aufgestellter Sohle in die Wade gerutscht und hatte Rot gesehen. Wolf nimmt die Sperre in die kommende Saison mit, sie gilt auch im Cup.

SN/APA (Krug)/KRUGFOTO Wolf bekam eine Zwangspause aufgebrummt