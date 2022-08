Duell der Austrias mit Blick nach oben

Die Austrias aus Wien und Klagenfurt blicken vor dem direkten Duell in der Fußball-Bundesliga nach vorne. Bei je vier Zählern nach fünf Runden ist der Sprung in die Top Sechs der Tabelle für beide Teams nach der Partie am Sonntag (17.00 Uhr) im Bereich des Möglichen. Für die Wiener geht es in ihren englischen Wochen jedenfalls Schlag auf Schlag weiter.

SN/APA/EXPA/STEFAN ADELSBERGER/EXPA Klagenfurt-Trainer Pacult ärgert das Treiben der Schiedsrichter